Sasety, un expert français de services managés SASE (Secure Access Service Edge), officialise la nomination d’Olivier Pericat en tant que directeur avant-vente et production. Celui-ci occupe une mission de conseil : accompagner des entreprises de taille intermédiaire et grands comptes vers l’adoption et le déploiement de solutions SASE en mode managé.

Doté d’une expérience de plus de 20 ans dans l’architecture et le pilotage du déploiement de réseaux privés virtuels IP-VPN, MPLS et SD-WAN, essentiellement chez VeePee (filiale de SPIE Communications), Olivier Pericat a également occupé des postes chez des opérateurs et ESN tels que Cable & Wireless ou Trininfor/Altran.

« Le partenariat de tout premier plan entre Sasety et Cato Networks – pionnier et leader mondial du SASE – nous permet d’élaborer des stratégies de migration taillées sur mesure, au plus proche des enjeux métier et des contraintes de production de nos clients », expose Olivier Pericat dans un communiqué.