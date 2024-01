SASETY, l’expert français des services SASE et Cybersécurité, poursuit le fort développement de ses activités.

SASETY délivre aux organisations les solutions et les services qui apportent une réponse concrète à leurs enjeux de performance et de sécurité : Transport & sécurité avec le SASE ; Contrôle de la posture de sécurité avec la Cybervalidation automatisée.

SASETY réalise un accompagnement sur mesure permettant à chaque client d’adapter le niveau de service en fonction de ses besoins en expertise (déploiement & exploitation) et en pilotage opérationnel (supervision, réponse aux incidents, gouvernance).

Trois ans après son lancement, la société compte près de 40 clients ETI, Grands Comptes et Organismes publics de tous secteurs d’activité.

En 2023, la société a triplé son chiffre d’affaires en contribuant significativement à l’accélération du développement de ses partenaires stratégiques CATO Networks et Pentera en France.

Jérôme BEAUFILS, CEO de SASETY : « Cette année encore, nous avons réalisé de très beaux projets et contribué à accroître la posture de sécurité de nos clients, tout en améliorant leurs performances et en réduisant leurs coûts opérationnels.

Le lancement d’une offre accessible aux entreprises de taille moyenne et aux organismes publics a rencontré un franc succès et permis d’élever en quelques semaines leur niveau de sécurité de façon très significative.

Notre positionnement de spécialiste et nos processus opérationnels nous permettent d’apporter l’expertise et une forte proximité à nos clients. Notre première fierté est de constituer une véritable extension de leurs équipes. »

En 2024, les investissements en matière de cybersécurité devraient poursuivre leur croissance. D’abord pour parer aux nouvelles techniques d’attaques basées sur l’IA qui permettent l’exploitation immédiate d’une nouvelle vulnérabilité. Ensuite, pour répondre à l’élargissement et aux exigences de la directive NIS2, en matière d’outils nécessaires à la gestion des risques.

Jérôme BEAUFILS : « Face à la complexité et aux coûts engendrés par la multiplicité des solutions, 75% des organisations ont engagé une démarche de consolidation de leurs moyens de défense qui correspond parfaitement au modèle SASE défini par le cabinet Gartner. Piloter de façon unifiée tous les composants d’une infrastructure IT, jusqu’au terminal de l’utilisateur. Centraliser nativement tous les événements. Identifier instantanément les comportements suspects. Répondre immédiatement aux incidents de sécurité. Telles sont les fonctionnalités que nous déployons et opérons au quotidien pour nos clients. »

Avec un carnet de commande de 8 M€ et un portefeuille d’affaires significatif, la société devrait poursuivre son rythme de croissance en 2024 et continuer à s’entourer de nouveaux talents pour accompagner son développement.