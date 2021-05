En octobre dernier, Salesforce était désigné par IDC comme le numéro un mondial du CRM pour la 7ème année consécutive, et cela ne devrait pas changer si l’on en croit les derniers chiffres trimestriels de la firme de San Francisco. S’adressant aux analystes lors de la traditionnelle présentation des résultats, le CEO, Marc Benioff, a par ailleurs affirmé que sa société était sur le point de dépasser SAP et de se positionner comme le premier fournisseur d’applications d’entreprises au monde.

« Nous avons connu le meilleur premier trimestre de l’histoire de notre entreprise », s’est félicité le dirigeant, rapportent nos confrères de CRN qui assistaient à l’événement. « Nous pensons que notre plate-forme Customer 360 est la technologie la plus pertinente pour les entreprises qui sortent rapidement de la pandémie. », a-t-il ajouté.

Le chiffre d’affaires a grimpé de 23% (de 20% à taux de change constants) comparé à 2020 pour s’établir à 5,96 milliards de dollars. Les ventes d’abonnements et le support ont totalisé 5,54 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 21% d’une année sur l’autre. Les bénéfices dilués par action GAAP et non-GAAP ont été respectivement de 0,50 dollar et 1,21 dollar. Le flux de trésorerie a bondi de 74% pour atteindre 3,23 milliards de dollars.

Sur la base de ces résultats, Salesforce a revu à la hausse pour la seconde fois ses prévisions annuelles de résultats du 1er décembre dernier. L’éditeur s’attend désormais pour le deuxième trimestre à un chiffre d’affaires compris entre 6,22 milliards de dollars et 6,23 milliards de dollars, une perte GAAP comprise entre 0,09 dollar par action et 0,10 dollar par action, et un bénéfice non-GAAP situé entre 0,91 dollar par action et 0,92 dollar par action. Pour l’ensemble de l’exercice, il prévoit un chiffre d’affaires compris entre 25,9 milliards de dollars et 26,0milliards de dollars, un bénéfice GAAP compris entre 0,22 dollar par action et 0,24 dollar par action, et un bénéfice non-GAAP situé entre 3,79 dollars par action et 3,81 dollars par action.

Selon nos confrères, Salesforce prévoit par ailleurs d’atteindre 50 milliards de dollars de revenus d’ici son exercice 2026, contre 21,25 milliards de dollars au cours de son exercice 2021, qui s’est terminé le 31 janvier. Parmi ses objectifs figure également le développement d’offres « Slack First » en s’appuyant sur l’application de collaboration Slack, en cours d’acquisition (l’opération devrait se conclure d’ici la fin du mois de juillet).

Marc Benioff a par ailleurs indiqué que la conférence Dreamwork de la société se tiendra en présentiel à San Francisco, New York et Londres du 21 au 23 septembre. Des événements numériques seront également proposés dans le cadre de la manifestation.