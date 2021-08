Lors de la présentation des résultats de Salesforce, son CEO Marc Benioff s’est livré à un exercice d’ostentation dont seul le fondateur, président et directeur technique d’Oracle, Larry Ellison, avait jusqu’à présent le secret. « Nous sommes la société de logiciels d’entreprise à la croissance la plus rapide de tous les temps », a déclaré le dirigeant lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre de la société (propos rapportés par CRN). « Vous le savez. Vous nous suivez. Vous voyez dans quel sens vont les chiffres. Vous pouvez voir quelle est la trajectoire, la vivacité de l’entreprise, à la fois en termes de chiffre d’affaires et de marge. Et maintenant, vous pouvez également voir qu’aucune autre société de logiciels de notre taille et de notre envergure n’est vraiment performante à ce niveau. »

Le spécialiste du CRM – qui vient de finaliser l’acquisition du concepteur de plateformes collaboratives Slack pour près de 28 milliards de dollars – affiche en effet d’excellents résultats. Le chiffre d’affaires trimestriel dépasse le cap des 6 milliards de dollars, pour s’établir à 6,34 milliards de dollars, ce qui représente une hausse annuelle de 23% (de 21% à taux de change constants). Les revenus provenant des abonnements et du support s’élèvent à 5,91 milliards de dollars, soit une augmentation de 22 % en glissement annuel. Les services professionnels et autres revenus bondissent de 37% à 430 millions de dollars.

La marge d’exploitation GAAP est de 5,2 %. La marge d’exploitation non-GAAP est de 20,4 %. Le bénéfice dilué par action est de 0,56 dollar en termes GAAP et de 1,48 dollar en termes non-GAAP.

Les liquidités générées par l’exploitation reculent de 10% en un an à 390 millions de dollars. Le total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables a s’élève à 9,65 milliards de dollars.

Grimpant de 18% en un an, les obligations de performance restantes (montant des revenus futurs contractés qui n’ont pas encore été comptabilisés) atteignent environ 36,2 milliards de dollars.

Pour le trimestre en cours, la société s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 6,78 et 6,79 milliards de dollars. Elle prévoit de gagner entre 26,2 et 26,3 milliards de dollars au cours de l’exercice, dont 530 millions de dollars, nets de comptabilité d’achat de Slack.