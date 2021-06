Produits et solutions

Sage annonce le lancement de Sage Business Cloud Comptabilité, second module de sa plateforme SaaS inaugurée en octobre dernier avec la mise à disposition de sa solution Sage Business Cloud Paie.

Outil de pure comptabilité, Sage Business Cloud Comptabilité permet notamment d’automatiser la collecte des écritures (achats, ventes, mouvements bancaires), de simplifier les traitements périodiques (lettrage, clôtures, TVA) et de restituer les données comptables et financières en temps réel via des tableaux de bord natifs, selon Sage.

Son périmètre fonctionnel réserve pour l’instant cette solution aux très petites entreprises (moins de 20 postes) mais à partir de la fin de l’année et l’arrivée de fonctions de gestion commerciale, elle devrait commencer à répondre à des besoins plus élaborés, précise Brieuc Courcoux, vice-président des ventes PME France & Benelux de Sage (photo).

Bien que la cible à laquelle Sage Business Cloud Comptabilité s’adresse au démarrage soit plutôt encline à souscrire en direct, Sage a souhaité ouvrir d’emblée le mode indirect à une dizaine de partenaires triés sur le volet afin d’essuyer les plâtres et de préparer l’embarquement des autres partenaires lorsque la solution sera suffisamment mature pour être proposée à l’ensemble du marché PME, expose Brieuc Courcoux.

Ces dix partenaires – dont l’identité n’a pas été dévoilée – pourront s’appuyer sur les outils déjà développés pour Sage Business Cloud Paie à l’intention des partenaires (parcours d’achat clients, portail de paramétrage). Comme pour la solution de comptabilité aujourd’hui, la solution de paie est restée longtemps commercialisée en mode beta par une dizaine de partenaires avant que Sage ne démarre à partir de février l’embarquement de l’ensemble des partenaires volontaires. Ainsi, la campagne de lancement de Sage Business Cloud Paie n’a véritablement démarré que fin avril lorsque la centaine de partenaires intéressés ont été fin prêts à la déployer.

À fin mai, 150 clients l’avaient déjà adoptée.