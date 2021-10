L’éditeur californien en cybersécurité lance une garantie à hauteur de 5 millions de dollars en cas d’attaque par rançongiciel. Cette garantie couvre les dépenses liées à la récupération et à la restauration des données mais aussi le cas de figure où Rubrik serait incapable de récupérer les données protégées.

Rubrik revendique proposer la première offre de ce genre : « Avec cette nouvelle garantie de récupération des ransomwares, nos clients ont l’assurance que nous nous soucions autant qu’eux de la protection de leurs données », déclare Bipul Sinha, CEO et cofondateur de Rubrik, dans un communiqué. « Avec les attaques de ransomware qui augmentent plus que jamais (…), avoir une copie récupérable des données est devenu un point prioritaire (…) des DSI et des RSSI. »

Cette offre est mise à disposition des entreprises utilisatrices de Rubrik Enterprise Edition travaillant en collaboration avec un Customer Experience Manager (CEM) de Rubrik afin de s’assurer que les meilleures pratiques sont mises en place.