L’éditeur de solutions Saas RG System fait évoluer son organisation pour accompagner sa croissance et annonce la nomination de Nadine PILOTE au poste de COO.

Nadine PILOTE sera en charge de piloter et d’assurer le bon déroulement des opérations de l’éditeur pour permettre à l’entreprise de gagner en agilité et en performance. Cette nouvelle organisation a pour objectif d’améliorer en continu la qualité de service de RG System, pour développer ses parts de marché sur les prochaines années et soutenir sa forte croissance. Membre du comité de Direction, elle est rattachée à Sacha Laassiri.

Avant d’intégrer les équipes RG System, elle a occupé de nombreux postes de management dans des structures de premier plan à l’international. Elle a notamment exercé différentes responsabilités au sein du Casino de Montréal avant de rejoindre RG System en qualité d’Office Manager, puis Septeo IT Sécurity en tant qu’Office manager. Elle bénéficie donc d’une bonne connaissance du groupe, de son offre, de son équipe et de son fonctionnement. Nadine PILOTE a fait des études à l’Université Laval en sciences politiques et en management à l’Université du Québec à Montréal.

Nadine PILOTE, COO de RG System: « Notre entreprise connaît une hyper croissance qui nous amène à nous adapter en continu pour répondre aux attentes de partenaires, et leur offrir des solutions et services de qualité. Notre développement dans toutes les régions grâce à nos partenaires est également un facteur différenciant, qui nécessite de déployer une organisation toujours plus agile. Je suis heureuse de pouvoir prendre en charge la gestion de nos opérations sur les prochaines années. »