Peu installée jusque-là, la solution de gestion d’affluence proposée par Axis et Samsung connaît un regain d’intérêt du marché depuis le deuxième confinement. Axis et Samsung s’étaient associés en mai dernier pour fournir une solution de comptage de personnes en temps réel à destination des grandes enseignes de commerce et de toutes les organisations accueillant du public devant respecter des jauges d’accueil en contexte Covid.

Cette solution qui marie les caméras de vidéosurveillance Axis (modèles recommandés : M3064 et M3065) avec les écrans intelligents Samsung permet de compter les personnes entrant et sortant d’un lieu et d’envoyer des alertes visuelles et sonores lorsque la jauge d’accueil est atteinte. Cette solution repose d’une part sur l’application de comptage de personnes maison (Occupancy estimator) qu’Axis embarque dans ses caméras – et qui supporte jusqu’à trente-trois caméras connectées simultanément – et sur le logiciel d’affichage dynamique Dynamic Screen intégré dans les écrans Samsung.

C’est ce dernier qui diffuse les messages visuels et sonores préprogrammés. Lorsque la jauge est atteinte, un bonhomme rouge s’affiche pour indiquer aux clients d’attendre. À l’inverse, un bonhomme vert indique que l’entrée est autorisée. Il bien-sûr possible d’insérer des consignes spécifiques et des messages publicitaires en diffusion continue.

La solution s’installe en quelques heures et peut être fournie à partir de 2.500 € HT (avec le câblage et la mise en place). Les revendeurs peuvent s’approvisionner en caméras et en écrans chez les grossistes EE&T et Tech Data, qui ont référencé la solution dès sa sortie. Selon Azad Khamooshi, en charge du développement commercial de la solution, plusieurs grandes enseignes ont montré leur intérêt pour la solution et plusieurs projets sont en cours de déploiement.