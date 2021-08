C’est le président du grossiste IT ivoirien, Redda Ben Geloune, qui a été désigné pour prendre la co-direction académique du programme de formation d’entrepreneurs HEC Challenge + Afrique que l’école HEC vient de mettre en place à destination des porteurs de projets innovants du continent africain. Lui-même détenteur d’un eMBA HEC Paris obtenu après son diplôme d’ingénieur à l’ENSCAEN (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen), Redda Ben Geloune enseigne à HEC Abidjan et HEC Paris dans le cadre du PhD en intelligence artificielle qu’il a entamé en 2020.

Il est à la fois le co-pilote de ce programme de formation (avec son créateur Etienne Krieger) et sa caution entrepreneuriale pour l’Afrique en tant que président du leader de la distribution IT en Afrique sub-saharienne. L’entreprise qu’il a fondée en 2004 est désormais implantée dans sept pays (dont cinq africains) et pèse près de 70 M€ de chiffre d’affaires annuel.

HEC Challenge + Afrique est la déclinaison pour l’Afrique d’un programme existant depuis une trentaine d’années en France visant à accompagner les créateurs de projets innovants à fort potentiel de croissance. À raison de deux promotions par an d’une vingtaine d’entrepreneurs, HEC à ce jour 666 projets innovants accompagnés, 8 introductions en bourse et 1,2 Md€ levés auprès d’investisseurs publics et privés dans le cadre de cette initiative.

En cours de sélection, la première promotion HEC Challenge + Afrique devrait débuter son cursus en octobre avec 25 participants. Les porteurs de projets bénéficieront de 200 heures de cours et de séances de coaching réparties sur 8 mois à raison de 3 à 4 jours par mois assurées par des professeurs HEC, des professeurs affiliés et des intervenants diverses sur le campus de HEC Abidjan (Côte d’Ivoire).

Il sera question de stratégie, de marketing, de finance, de ressources humaines mais aussi de propriété intellectuelle, de relations investisseurs, de droit des entreprises, de développement commercial… « L’idée, c’est de sélectionner des projets susceptibles d’avoir un véritable impact business ou sociétal et d’accompagner leurs porteurs dans leur développement », commente Redda Ben Geloune.

Ce programme est en partie subventionné par des entreprises privées, ce qui permet de limiter la contribution des porteurs de projets à 4.500 € sur les plus de 20.000 € de son coût total par personne.

Devant le faible nombre de projets portés par des femmes (deux candidates sur quatre-vingt), Redda Ben Geloune a décidé de financer la mise en place d’une bourse d’excellence réservée à une entrepreneuse permettant de prendre intégralement en charge ses frais d’inscription.