Piloter ses équipes, de leur intégration jusqu’au départ de l’entreprise, est un projet particulièrement complexe auquel l’ensemble des organisations sont confrontées, et notamment les plus grandes, celles qui sont décentralisées et celles qui peuvent être amenées à travailler avec des partenaires et équipes externes. Dans ce contexte, le recours au numérique et à des outils spécifiques offre une réponse opérationnelle concrète. C’est notamment le cas avec l’ITSM qui permet d’offrir de nombreux avantages dans la gestion des dotations et des accès.

La nécessité de prendre en compte le sujet du catalogue de services

Pour simplifier la gestion des équipements et des accès des collaborateurs, s’appuyer sur un catalogue de service se positionne comme un véritable must have. Cette approche permet d’offrir une qualité de service et une expérience collaborateur de premier plan tout au long de son parcours dans l’entreprise. Il est alors possible de piloter toutes les dotations faites dès l’arrivée du collaborateur : de la carte de cantine, à la fourniture d’ordinateurs en passant par les accès au système d’information et aux cartes d’accès aux bâtiments et bureaux. Ce faisant, les collaborateurs sont pris en considération et sont accueillis dans les meilleures conditions.

L’onboarding est un processus complet qui concerne de nombreux services (moyens généraux, ressources humaines, etc.) et qui nécessite une gestion unifiée. C’est précisément sur ce point que l’usage de l’ITSM et la notion de catalogue de services sont des points fondamentaux. Particulièrement flexible, cette approche permet de s’adapter aux spécificités de chaque entreprise et offre un niveau de paramétrage unique.

Au-delà de l’expérience proposée au collaborateur, cette approche permet également à l’entreprise de se protéger de nombreux risques (accès qui restent ouverts suite au départ d’un collaborateur…), mais également d’accéder à des gains financiers et opérationnels significatifs.

Mené de manière collaborative par les services intervenant dans les processus d’onboarding, ces projets permettent aussi d’accéder à des tableaux de bord simplifiés qui donnent une vue d’ensemble sur les opérations réalisées pour chaque collaborateur : suivi des processus, s’assurer que le collaborateur bénéficie de toutes les ressources nécessaires pour réaliser ses nombreuses missions, etc. D’un point de vue organisationnel et pour réussir son projet, il est enfin conseillé de déployer pas à pas les sujets pour s’assurer de leur bonne acceptation et mise en place.

À travers ces différents éléments, on comprend que l’ITSM et le sujet de la mise en place d’un catalogue de services offrent de réels gains de productivité pour piloter les processus d’onboarding et d’offboarding des équipes. Il s’agit donc d’un véritable avantage concurrentiel, notamment en termes de marque employeur, pour les organisations qui utiliseront ces dispositifs. Sur un marché de l’emploi toujours tendu, cela représente donc une formidable opportunité de se différencier, de fidéliser ses équipes et de recruter les meilleurs talents.

William Lecomte chez Tenexa