Le spécialiste de la cybersécurité Radware annonce l’acquisition de SecurityDAM, l’entreprise avec laquelle elle collabore depuis 2014 pour fournir son service de protection DDoS Cloud. SecurityDam est spécialisée dans l’analyse et le filtrage du trafic malveillant afin de préserver les accès en cas d’attaque par déni de service distribué (DDoS). Les deux sociétés sont israéliennes et basées à Tel Aviv.

Radware va débourser 30 millions de dollars plus un montant complémentaire, basé sur les performances du service de protection DDoS cloud de Radware après l’accord, qui pourra atteindre 12,5 millions de dollars. Radware inscrit ce rachat dans le cadre d’une initiative plus large visant à accélérer la croissance de son activité de sécurité dans le cloud, alors que la transformation numérique expose ses clients à davantage de cyberattaque.

« Nous nous engageons à fournir à nos clients une sécurité de pointe et sans friction, afin qu’ils puissent faire progresser leurs stratégies numériques tout en veillant à ce que leurs défenses ne deviennent pas des obstacles au changement », a déclaré dans un communiqué Roy Zisapel, président et chef de la direction de Radware.

En plus de l’achat de SecurityDAM, Radware va étendre son centre d’innovation à Bangalore et à Chennai en Inde. Avec les équipes de son centre de Tel Aviv, l’unité de services cloud de Radware comptera 300 ingénieurs. L’entreprise continue aussi de développer son réseau international de centres de sécurité cloud. Après Paris, Amsterdam et Moscou ces trois derniers mois, elle prévoit d’ouvrir une dizaine de nouveaux centres dans de grandes villes mondiales au cours des six prochains mois.

La recrudescence des attaques DDoS est confirmée par un analyste comme Netscout, qui en a recensé 5,4 millions au premier semestre 2021, en progression de 20% sur un an. Les fournisseurs de services cloud sont en première ligne. Microsoft a récemment annoncé avoir contré sa plus puissante attaque DDoS sur Azure et atténué plus de 250 000 attaques au premier semestre 2021.