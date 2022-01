Afin d’accompagner les revendeurs dans leur développement, Dell Technologies met en avant les avantages de son programme partenaire et la valeur ajoutée de son réseau de distribution.

Pensé et créé pour les revendeurs IT qui veulent se développer, le programme partenaire de Dell Technologies présente une multitude d’avantages commerciaux et techniques.

Rejoindre le réseau de Partenaires de Dell Technologies

C’est un programme particulièrement intéressant pour les revendeurs (intégrateurs de systèmes, fournisseurs de solutions et services cloud) intervenant auprès des PME et TPE qui rejoignent ainsi le réseau de partenaires de Dell Technologies France. Ils seront conseillés et accompagnés tout au long de leur parcours de vente. Plus un partenaire progresse au sein du programme de partenariat (Authorized, Gold, Platinum, Titanium) et plus il bénéficiera d’avantages, augmentera sa rentabilité et pourra accéder à des fonds de développement marketing dédiés. Ajoutée à ces différents services et outils, l’expertise de quatre distributeurs – Arrow ECS, Ingram Micro, MCA Technology et Tech Data – complète cet accompagnement personnalisé dédié aux revendeurs partenaires.

Des offres exclusives sur les produits, solutions et services

Des promotions spécifiques sur l’ensemble des gammes vous permettent d’augmenter votre rentabilité. Vous recevez les meilleures offres du moment et êtes éligible aux programmes de fidélité et de cashback en achetant via nos distributeurs agréés.

Des outils business dédiés

Le Portail Partenaire Dell Technologies vous accompagne dans le développement de votre business en vous offrant de nombreux services allant de la plateforme marketing aux outils de vente personnalisés.

Un portefeuille de solutions complet

Pour répondre aux besoins de vos clients, Dell Technologies vous propose des offres et des services allant des solutions de télétravail jusqu’aux infrastructures les plus avancées.

Des formations et certifications professionnalisantes

Vous êtes formés par des experts qui vous apportent les connaissances et compétences nécessaires pour répondre aux besoins de vos clients. Vous pourrez évoluer au sein du programme partenaire de Dell Technologies.

Pour en savoir plus !