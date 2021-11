L’Autorité de la concurrence vient d’épingler le constructeur allemand de solutions de solutions de vidéosurveillance et trois de ses grossistes français, ACTN, Be IP et Edox, pour pratiques anticoncurrentielles. L’autorité de la concurrence leur reproche en effet de s’être entendus entre 2012 et 2019 pour limiter la liberté tarifaire de leurs revendeurs et pour avoir restreint les ventes en ligne des produits de la marque. Des pratiques ayant eu pour effet de limiter la possibilité, pour les revendeurs, de proposer leurs produits en dehors de leur zone de chalandise et de priver les consommateurs finaux de la possibilité de profiter de prix concurrentiels, a estimé l’Autorité. Celle-ci leur a infligé de lourdes sanctions pécuniaires : Mobotix écope de près de 650.000 €, ACTN de près de 500.000 €, Be IP de près de 170.000 € et Edox de près de 100.000 €.

Que reproche concrètement l’Autorité de la concurrence à Mobotix et à ses grossistes ? Deux dispositions du contrat de distribution liant le constructeur et ses partenaires. La première stipule que les grossistes ne doivent pas publier de prix qui soient inférieurs aux prix public conseillés diffusés par Mobotix et qu’ils doivent s’assurer que leurs clients revendeurs en font de même. La seconde figure dans un tableau qui recense les engagements que doivent respecter les revendeurs en fonction de leur statut. Il est écrit que les revendeurs s’engagent à ne « pas [avoir] de boutique en ligne comme activité principale ».

Deux dispositions contrevenant aux articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Ce sont ces dispositions, aujourd’hui supprimées des contrats de Mobotix, qui ont justifié les sanctions. L’Autorité explique dans son jugement que Mobotix a mis en œuvre des mesures de surveillance des prix assises sur les stipulations de ses contrats de distribution. Des mesures justifiées par la nécessité de préserver les marges des partenaires (grossistes et revendeurs). L’Autorité précise que certains grossistes ont confirmé l’application effective de ces clauses et, le cas échéant, l’existence de mesures de représailles (réduction des remises). De même, les restrictions de ventes sur Internet a été confirmée par la plupart des grossistes et par certains revendeurs auditionnés au cours de l’enquête.

Cette affaire appelle plusieurs commentaires. D’abord, on peut s’étonner que ce genre d’affaire ne soit pas plus fréquent dans le secteur IT tant les pratiques de contrôle des prix semblent répandues. C’est d’ailleurs l’une des raisons d’être des programmes partenaires qui visent à réguler la concurrence que se font les revendeurs afin de préserver la rentabilité de tous. Ensuite, il est surprenant de voir les grossistes de Mobotix se faire sanctionner alors qu’ils n’ont fait que se conformer à des contrats rédigés par Mobotix. Ce à quoi l’Autorité répond qu’en signant les contrats, ACTN, Be IP et Edox ont « acquiescé à l’invitation du fabricant [d’uniformiser les prix] ». On peut se demander enfin pourquoi les sanctions sont aussi lourdes. Dans le cas d’ACTN, la sanction pécuniaire représente par exemple plus trois fois ses bénéfices annuels.

Invités à s’exprimer, la plupart des protagonistes ont décliné ou sont restés très évasifs. Tous ont indiqué vouloir faire appel de la décision de l’Autorité. Affaire à suivre donc.