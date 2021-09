La crise pandémique a donné un coup d’accélérateur au marché de la signature électronique et DocuSign, le géant du secteur, en a été l’un des grands bénéficiaires. Avec la normalisation progressive de l’activité économique, une décélération était à craindre. Ses résultats trimestriels montrent qu’il n’en est rien.

Son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, clos le 31 juillet, a ainsi grimpé en un an de 50% pour atteindre 511,8 millions de dollars. Le bénéfice net s’établit à 47 cents par action. C’est supérieur dans les deux cas aux attentes de Wall Street qui tablait sur un CA de 489 millions et un bénéfice de 40 cents par action.

DocuSign annonce avoir dépassé le cap du million de clients ce trimestre et revendique 1 milliard d’utilisateurs pour ses solutions. De plus en plus d’entreprises généralisent l’adoption de ses outils après les avoir testés à petite échelle, par exemple dans le service juridique ou commercial. Une évolution facilitée par la plateforme DocuSign Agreement Cloud, qui propose une suite applicative complète pour préparer, signer, exécuter et gérer tous types d’accords. Une plateforme qui continue de s’ouvrir avec par exemple ce trimestre de nouveaux connecteurs pour SAP Ariba et Salesforce.

« Les entreprises tirent parti de la puissance d’Agreement Cloud pour numériser le processus fondamental de la pratique des affaires, qui est celui de nouer des accords et qui commence avec la signature électronique. Nous aidons nos clients à éliminer le papier, automatiser le processus de bout en bout et ce, où que les parties soient », a commenté le CEO Dan Spriger, tout en se félicitant des « solides performances » générées par son entreprise ce trimestre.

Pour le trimestre en cours, la société prévoit un chiffre d’affaires de 526 millions de dollars à 532 millions de dollars et d’un peu plus 2 milliards de dollars pour l’ensemble de l’exercice 2021.

Le dynamisme de DocuSign se reflète aussi dans son parcours boursier. Au lendemain de la publication des résultats trimestriels, son action s’affichait en hausse de plus de 5% au dessus des 310 dollars. Elle ne coutait que 29 dollars lors de son introduction en 2018.