Confronté comme beaucoup d’autre sociétés tech à un ralentissement de sa croissance, l’éditeur spécialisé en solutions de gestion des identités annonce avoir conclu un accord pour son rachat par le fonds d’investissement Thoma Bravo. Celui-ci paiera 28,5 dollars par action – soit 63 % de plus que le cours de clôture du 2 août 2022 – dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces.

Cette annonce intervient alors que la société a publié ses résultats pour son deuxième trimestre fiscal clos fin juin avec des revenus de 72 millions de dollars en deçà des attentes des analystes. Sur un an, ses revenus récurrents annuels sont certes en croissance de 22% à 341 millions de dollars. Le poids des abonnements atteint désormais 92% et les revenus SaaS atteignent 30% du total, en progression de 69%.

Une progression jugée néanmoins insuffisante par le marché. D’autant que, comme l’a souligné l’entreprise dans son communiqué, « le flux de trésorerie disponible sans effet de levier » était en fait négatif de 8,4 millions de dollars pour les six derniers mois. Autrement dit, l’entreprise n’a pas généré de liquidités depuis le début de l’année et s’est au contraire endettée. Or « compte tenu de l’état actuel des marchés des capitaux Ping était peut-être à court d’options pour lever des fonds en tant qu’entreprise indépendante afin de se renforcer pour plus de croissance et de rentabilité », décrypte notre confrère Tech Crunch.

La transaction a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Ping. Elle devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre, si elle reçoit l’aval des autorités réglementaires.