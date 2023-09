Oxalys, spécialiste de la digitalisation des achats et des dépenses, annonce un accord stratégique avec Kronos Group, une société de conseil basée en France, Belgique et Italie spécialisé sur les sujets liés aux achats avec un œil sur la RSE et la durabilité à long terme. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance d’Oxalys qui souhaite s’appuyer sur un réseau de partenaires intégrateurs et conseils complémentaires pour déployer son offre à l’échelle nationale et internationale.

Les solutions d’Oxalys permettent de digitaliser l’intégralité du processus achats et engagements : Sourcing et Contrats, Approvisionnements et Factures, Relations Fournisseurs et Pilotage Achats. Oxalys se distingue par ses solutions configurables et évolutives. À ce jour, plus d’une centaine de clients utilisent les solutions Oxalys.

Fort de ces éléments, Kronos Group étoffe plus encore son offre de service ainsi que son avantage concurrentiel auprès des PME et des ETI qui souhaitent repenser leur mode de gestion des achats en s’appuyant sur des offres digitales éprouvées, à forte valeur ajoutée et pensées pour répondre à leurs attentes métier.

Laurent Guillot, directeur Général chez Oxalys « Nous sommesheureux d’annoncer ce nouvel accord avec Kronos Group qui vient rejoindre nos partenaires intégrateurs stratégiques. Sa parfaite connaissance des sujets liés à la gestion et à la digitalisation du processus achat est un élément fort qui nous permettra d’offrir une réponse pertinente aux attentes des ETI et PME. Notre complémentarité et notre convergence d’approche sont de réels facteurs de succès qui donneront un fort élan à notre partenariat. »

Laurent Thierry, Head of Delivery & Expertise chez Kronos Group : « Oxalys vient compléter les solutions qu’intègre déjà Kronos Group, et nous ouvre de belles perspectives pour servir nos clients et prospects PME et ETI. Nous partageons avec Oxalys les valeurs d’engagement et de pragmatisme. Ce partenariat entretient la forte dynamique de nos deux groupes ».