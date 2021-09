En annonçant l’approbation de son document d’enregistrement par l’autorité des marchés financiers (AMF), OVHcloud vient de donner le coup d’envoi à son processus d’introduction sur la place d’Euronext Paris, qui doit intervenir d’ici à la fin de l’année au plus tard. La société qui se présente comme le champion du cloud européen entend lever jusqu’à 400 millions d’euros.

L’opération passe par une augmentation de capital avec l’émission d’actions nouvelles. En 2016, les fonds d’investissement KKR et TowerBrook Capital Partners avaient pris 20% du capital, le reste restant détenu par la famille du fondateur Octave Klaba. Pour cette entrée en bourse, les actionnaires actuels céderont une partie de leurs titres mais la famille Klaba restera largement majoritaire.

Les 250 millions de dollars investis par les fonds en 2016 avaient valorisé le groupe à 1,25 milliard d’euros. La nouvelle valorisation n’est pas encore connue car le nombre d’actions nouvelles n’a pas encore été précisé. Le Wall Street avance toutefois une estimation de 4,7 milliards de dollars, soit 4 milliards d’euros.

OVH rappelle dans son communiqué qu’il a démontré sa capacité à générer une croissance forte, durable et rentable, affichant un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d’affaires de plus de 20 % au cours des dix dernières années. En 2020, son chiffre d’affaires a atteint 632 millions d’euros, avec un EBITDA ajusté de 263 millions d’euros. Le groupe revendique 1,6 million de clients répartis dans plus de 140 pays. Un acteur majeur en Europe donc, même s’il est encore loin de pouvoir rivaliser avec les géants Amazon, Google et Microsoft.

« Pour l’avenir, notre priorité sera de capter pleinement la croissance rapide du marché du cloud et d’accroître nos parts de marché. Nous ambitionnons d’atteindre un taux de croissance organique du chiffre d’affaires aux environs de 25 % à horizon 2025, qui pourrait être soutenu par des acquisitions », déclare Michel Paulin, Directeur général d’OVHcloud dans le communiqué.

« Avec ce projet d’introduction en Bourse, nous souhaitons consolider notre position de champion européen « pure play » du cloud, en développant les segments de clientèle clés de nos principaux marchés, en élargissant nos marchés adressables grâce à un niveau élevé d’innovation et en nous développant en Europe et au-delà, notamment en Amérique du Nord et en Asie », ajoute-t-il.

Quel succès attendre de l’opération ? L’activité et l’image d’OVHcloud ont été impactées par l’incendie dans son centre de données de Strasbourg en mars dernier. Grâce aux mesures prises, le groupe affirme s’être remis rapidement de cet « incident ponctuel », qui dit-il « ne modifie pas la dynamique générale de son activité et son potentiel de futur croissance ». OVHcloud peut par ailleurs compter sur un effet rareté, étant l’une des rares grandes sociétés technologiques à tenter l’aventure de la bourse cette année. Réponse dans les prochaines semaines.