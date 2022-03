OVHcloud et Nutanix s’associent pour proposer Hosted Private Cloud powered by Nutanix. Cette solution propose Nutanix Cloud Platform préinstallé et prêt à l’emploi en quelques heures, fonctionnant sur des infrastructures OVHcloud 100 % dédiées et sécurisées. Les deux groupes avaient annoncé préparer cette offre dès la conférence Nutanix Next 2020, poussés en ce sens par leurs clients communs.

« Cette plateforme évolutive et tout-en-un s’adresse aux entreprises souhaitant migrer rapidement et simplement leurs applications vers le cloud, s’engager dans une démarche hybride en débordant vers le cloud lors de pics saisonniers, ou tirer parti d’un PRA dans le cloud », expliquent-ils.

L’offre inclut l’installation du logiciel Nutanix sur des serveurs Bare Metal High Grade HCI d’OVHcloud ainsi que la configuration réseau. Elle est immédiatement disponible pour l’Europe et le Canada, à partir de 5 336 € HT par mois, pour une configuration minimale de 3 nœuds et un engagement de 24 mois.

« L’offre tout compris fournit les capacités logicielles de pointe de Nutanix ainsi que la flexibilité de l’infrastructure d’OVHcloud et les options de connectivité réseau qui éliminent toute surprise sur les coûts d’entrée et de sortie », commente dans un communiqué Christian Alvarez, SVP Worldwide Channels chez Nutanix.

« Cette nouvelle offre de cloud privé conjugue le meilleur de nos deux entreprises et vient compléter notre offre de solutions de cloud privé pour permettre à toutes les entreprises de profiter des meilleurs services en fonction de leurs besoins », ajoute Thierry Souche, Chief Technology Officer chez OVHcloud.