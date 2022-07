OVHCloud est de plus en plus confiant pour sa fin d’exercice 2022. Les résultats de son troisième trimestre clos le 31 mai confirment la bonne dynamique observée au premier semestre. Son chiffre d’affaires progresse de 29,5% d’une année sur l’autre pour atteindre 202 M€ ; et de 11,7% en données comparables (à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs de l’incident de Strasbourg).

« Cette bonne performance reflète la capacité du Groupe à signer de nouveaux clients, notamment dans le Cloud privé et le Cloud public, mais aussi le succès de son développement à l’international », commente dans un communiqué Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud.

Le groupe roubaisien voit en effet les revenus du cloud public bondir de 50,3% à 32,8 M€ et ceux du cloud privé de 32,5% à 125,3 M€. Les nouveaux clients signés incluent des acteurs comme Cegid ou la Marine nationale sur une offre SecNumCloud. Les activités hors d’Europe sont également très dynamiques avec une progression proche de 40% contre un peu plus de 20% en France.

« Malgré un contexte macro-économique dégradé, nous abordons avec confiance notre quatrième trimestre de l’année et rehaussons notre objectif de croissance annuelle du chiffre d’affaires à une fourchette de 16 % à 18 % », a déclaré Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud.

Pour rappel, après une croissance en données comparables de 12% sur l’exercice 2021, l’objectif initial du groupe pour l’exercice 2022 était d’atteindre la moitié supérieure d’une fourchette cible entre 10 et 15%. L’objectif avait déjà été revu à la hausse une première fois en avril dernier avec un objectif de 15 à 17%.

Cette accélération de la croissance n’a pas empêché OVHcloud de connaitre sa pire semaine boursière, notamment à cause de la dégradation des objectifs de plusieurs analystes. L’action du groupe a perdu plus de 17% en 5 jours et près de 40% depuis le premier janvier. Elle cotait 15,79€ vendredi à la clôture, bien en dessous de son niveau d’introduction à 18,50€ en octobre 2021.