Moins de deux semaines après la présentation par le gouvernement de la nouvelle stratégie gouvernementale en matière de cloud souverain (déclinaison française du projet européen Gaia-X), Orange et Capgemini annoncent la création de Bleu, une société qui fournira un cloud de confiance conçu pour répondre aux besoins de l’Etat français, des administrations publiques et des entreprises dotées d’infrastructures critiques soumises à des exigences particulières en termes de confidentialité, de sécurité et de résilience.

Les deux partenaires mettront en commun leur savoir-faire mais s’appuieront sur des briques cloud de Microsoft, en l’occurrence les suites Microsoft 365 ainsi que l’ensemble des services de la plateforme Microsoft Azure. Ces outils déconnectés des centres de données de l’éditeur seront hébergés dans des datacenters situés dans l’Hexagone et exploités par Bleu. Les opérateurs d’importance vitale (OIV), les opérateurs de services essentiels (OSE), l’Etat français, la fonction publique, les hôpitaux et les collectivités territoriales disposeront ainsi d’un cloud de confiance adapté au degré de sensibilité de leurs données et à leurs charges de travail, un cloud qui échappera totalement aux législations extraterritoriales notamment d’outre-Atlantique (Cloud Act, Foreign Intelligence Surveillance Act).

Orange et Capgemini sont actuellement les seuls actionnaires de la société. D’autres investisseurs pourraient les rejoindre à condition qu’ils soient français et restent actionnaires minoritaires. La porte n’est pas fermée non plus à d’autres partenaires. On notera à ce propos qu’Orange est également partenaire de Google Cloud et d’AWS au travers d’Orange Busines Services.

L’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) a accueilli favorablement ce projet qui répond à ses prérequis en matière de sécurité et de souveraineté, ainsi qu’à ceux de la future « European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services ». L’agence devrait donc lui décerner sans difficulté le précieux visa SecNumCloud donnant droit au statut d’opérateur de « Cloud de confiance » attribué par les pouvoirs publics.

« Ce “Cloud de confiance“ répond à une exigence croissante dans le monde du numérique. L’Etat français l’a récemment confirmé en définissant sa politique « cloud au centre », qui fixe des standards exigeants de protection des données et de souveraineté », commente dans un communiqué le PDG d’Orange Stéphane Richard. « Orange, partenaire de confiance de la transformation numérique des entreprises, opère, intègre et orchestre pour ses clients – publics comme privés – une multitude de services sur des infrastructures de confiance. »

« La création d’un “Cloud de Confiance” pour la France permettra au secteur public et aux entreprises dotées d’infrastructures critiques de bénéficier de tous les avantages d’un service cloud flexible sur une plateforme sécurisée. C’est aujourd’hui le bon moment pour lancer ce projet qui bénéficie d’une forte volonté politique et de technologies innovantes », assure de son côté le directeur général de Capgemini, Aiman Ezzat.

Quant à Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif et président des ventes, du marketing et des opérations monde de Microsoft, il évoque « une annonce, bénéfique à tout l’écosystème national des acteurs du numérique, qui favorisera la croissance économique de la France et facilitera sa réussite sur le long terme. »