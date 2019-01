Selon Bloomberg, qui cite des sources anonymes proches du dossier, Oracle a déboursé plus de 200 millions de dollars pour rebaptiser Oracle Park le stade de baseball des Waterfront Giants de San Francisco, précédemment connu sous le nom d’AT&T Park.Il s’agit d’une franchise de 20 ans.

Jusqu’à présent le géant du logiciel soutenait une autre grande équipe californienne de baseball, les Golden Warriors, qui jouaient depuis 2006 dans l’Oracle Arena, ex-Oakland Coliseum. Mais cette équipe sera transférée la saison prochaine au Chase Center de San Francisco, parrainé par la banque JP Morgan Chase.

« Il s’agit d’une franchise emblématique. C’est une si belle opportunité pour les deux partenaires », a déclaré Mark Hurd à CNBC. Le co-CEO d’Oracle s’est également exprimé dans un communiqué. « Les Giants ont toujours été à l’avant-garde pour ce qui est d’apporter des expériences innovantes au baseball, et nous sommes ravis de poursuivre cette tradition. Ensemble, nous créerons une expérience incroyable pour les fans et développerons des programmes pour impliquer et influencer la communauté de nouvelles façons. » La firme de Redwood va investir dans le nouveau stade au cours des cinq prochaines années et y déployer « des technologies émergentes pour créer des expériences uniques pour les fans ».

Le futur Oracle Park se trouve à environ 23 miles (37 kilomètres) au nord du siège d’Oracle.