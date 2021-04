L’outil d’intégration de données GoldenGate d’Oracle est désormais disponible en tant que service géré sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Les dirigeants d’Oracle estiment que cela permettra à leur société de séduire des clients qui ont des données fragmentées et qui utilisent plusieurs clouds.

Ces clients bénéficieront d’une plateforme pour concevoir, exécuter, orchestrer et surveiller la réplication des données et les événements de données en streaming, ce qui leur permettra d’économiser du temps et de l’argent a expliqué à CRN Jeff Pollock, vice-président en charge des produits de la société. « Vous pouvez l’exécuter en tant que service entièrement géré, et cela ne vous coûtera pas un bras et une jambe. C’est donc un grand changement dans l’approche du marché que nous couvrons avec ce service. »

Le dirigeant estime que cette solution devrait désormais intéresser les PME. « En nous concentrant sur l’accessibilité et la facilité d’utilisation de cette nouvelle annonce sur le cloud, nous cherchons vraiment à élargir davantage le marché vers les PME et les ETI. Nous pensons que nos partenaires vont avoir beaucoup de succès auprès de ces entreprises qui n’auraient peut-être pas utilisé GoldenGate dans un environnement sur site. »

Le nouveau service est basé sur l’architecture micro-services GoldenGate 21c et s’intègre aux déploiements « mesh » sur site de Docker et Kubernetes sans recours à des frameworks ni à des référentiels partagés.

L’éditeur désormais installé à Austin estime que les utilisateurs finaux qui ne sont pas administrateurs de bases de données pourront utiliser ce service pour transformer leurs données et simplifier les intégrations cloud et hybrides sur site. Il a bon espoir que les clients considèreront le service Golden Gate OCI comme plus rentable que les solutions concurrentes, y compris Snowflake, et offrant plus de fonctionnalités que les offres d’Amazon Web Services et de Microsoft.