Octo Technology annonce avoir signé un partenariat stratégique avec OVHcloud pour mieux conseiller les grandes entreprises sur le choix de technologies souveraines. Faisant partie d’Accenture, le cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale indique que ce partenariat initie une série d’annonces avec des clouds français et européens de premier plan.

Selon Meriem Berkane, CTO d’Octo, le cabinet de conseil travaille sur le sujet du cloud souverain depuis plus de deux ans. Une équipe dédiée a été créée autour de 8 experts et d’une trentaine de contributeurs réguliers. Une étude de marché a aussi été réalisée avec un audit des principales offres. « Ces offres de cloud souverains se différencient à la fois par leurs visions, leurs objectifs et leurs cibles. Elles évoluent par ailleurs très vite et il est essentiel de bien les comprendre pour conseiller nos clients », souligne-t-elle.

Être partenaire stratégique d’OVHcloud va permettre à l’ESN de s’impliquer plus en amont dans les roadmaps et les phases de béta des produits. « Notre partenariat avec OVH nous permet de travailler avec leurs équipes et d’apprendre finement les parties techniques et réglementaires de leurs offres. En retour, nous pouvons leur faire remonter les attentes identifiées en clientèle. Il s’agit donc plus d’un échange de connaissances que d’un échange de business », ajoute Benjamin Bayart, Lead de l’offre Cloud souverain chez OCTO Technology.

Pour OVHcloud, ce nouveau partenariat vient renforcer le programme partenaires mis en place depuis deux ans pour adresser ses solutions à plus de 1,6 million de clients dans le monde. Ses partenaires stratégiques sont principalement de grands intégrateurs capables de cibler et d’accompagner les grands comptes. « Avec Octo, nous nous positionnons plus en amont sur une phase de conseil qui va permettre d’intégrer les problématiques de souveraineté dans la construction du schéma directeur de transformation du SI », précise Caroline Comet-Fraigneau, VP France et Benelux chez OVH.

Octo promet de garder l’approche la plus neutre et agnostique vis-à-vis des technologies qu’il propose. Ce partenariat comme ceux qui devraient être annoncés dans les prochaines semaines, visent à renforcer son expertise et à se positionner comme une référence du conseil en cloud souverain en France. Le cabinet de conseil rappelle qu’il « défend la vision d’un écosystème souverain, où se solidarisent et s’élèvent les acteurs numériques locaux en faveur d’un cadre réglementaire européen, qui protège les personnes et leurs données. »

« Aucun acteur européen n’a un catalogue de services aussi large que ceux des géants américains », ajoute Benjamin Bayart. « Vouloir tout basculer chez un seul acteur local ne fonctionne pas. Il faut cartographier finement les acteurs et leurs technologies pour trouver, en fonction du problème de souveraineté qui est posé, ceux qui peuvent apporter le bon service avec la bonne prise en compte des contraintes réglementaires et de sécurité. »

OVHcloud réaffirme pour sa part son ambition « d’offrir aux entreprises et aux organisations une liberté de choix technologiques, et ce sans aucune concession quant à la souveraineté de leurs données ».