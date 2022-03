Selon une enquête menée par le SME Climate Hub, 63% des PME interrogées n’ont pas les ressources nécessaires pour calculer leur empreinte carbone et répondre aux objectifs fixés par l’Accord de Paris. Or, les émissions de la chaîne de valeur – de portée 3 – représentent 90% des émissions totales d’une entreprise, et ces chaînes de valeur sont souvent constituées de PME, elles-mêmes représentant 90% de toutes les entreprises.

Le communiqué du suédois Normative explique que le calculateur ‘Business Carbon Calculator’ a été développé avec l’aide d’une équipe de douze boursier.e.s de Google.org ayant fourni six mois de leur temps de travail à titre bénévole. L’outil est une extension du Industry CO² Insights lancé lors de la Conférence sur le climat de Glasgow l’automne dernier.

Les PME y saisissent des données, telles que la taille de leurs bâtiments ou le coût de l’électricité, du chauffage et de l’essence, dans un formulaire. Le résultat constitue une base pour activement réduire l’empreinte carbone de son entreprise.

« Il est temps d’agir. Le climat n’attend pas que nous soyons prêts », déclare Kristian Rönn, PDG et cofondateur de Normative. « Réduire de moitié les émissions mondiales d’ici à 2030 et parvenir à des émissions nettes nulles d’ici à 2050 n’est possible que si les émissions sont mesurées et réduites de manière précise et systématique ».