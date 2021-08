TimeTonic annonce la nomination d’Olivier Silberstein au poste de vice-président des ventes globales. Il aura la charge des grands comptes internationaux et des partenaires de la plateforme no-code française de gestion, de collaboration et d’automatisation des processus.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la vente directe et indirecte chez Interactive Intelligence, Alcatel-Lucent Entreprises et Genesys, Olivier Silberstein se déclare « très honoré de pouvoir prendre de nouvelles responsabilités au sein de TimeTonic, une entreprise qui a un fort potentiel de croissance internationale sur un marché aussi dynamique que celui du no-code » et « persuadé que cette technologie va révolutionner le monde des entreprises au quotidien ». Selon le cabinet d’étude Gartner, 65% des applications seront créées via des outils no-code ou low-code d’ici 2024.