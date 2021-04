A l’issue du premier trimestre, Netgear a enregistré des résultats financiers meilleurs que prévus grâce à une bonne activité SMB. Le chiffre d’affaires a ainsi bondi de 38,3% sur un an pour atteindre 317,9 millions de dollars. Le bénéfice d’exploitation GAAP s’est établi à 31,3 millions de dollars, ou 9,9% du chiffre d’affaires, contre un bénéfice d’exploitation de 0,7 million de dollars, ou 0,3% du chiffre d’affaires, au premier trimestre 2020. Le bénéfice net GAAP par action était de 0,72 dollar, comparé à une perte nette de 0,14 dollar un an auparavant. En termes non-GAAP, le bénéfice net par action était de 0,99 dollar, contre 0,21 dollar au premier trimestre 2020.

Wall Street s’attendait à un bénéfice de 0,66 dollar par action pour un chiffre d’affaires de 310,21 millions de dollars.

Bénéficiant du déblocage partiel de l’économie mondiale, l’activité SMB a rapporté 77 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 18% d’une année sur l’autre. Tirée par le segment haut de gamme, l’activité « maison connectée » a de son côté généré 240,9 millions de dollars, soit une hausse de 46% sur un an.

« Avec nos deux activités performantes, le premier trimestre marque pour nous un bon début d’année. L’équipe Netgear a de nouveau surmonté les défis actuels de la chaîne d’approvisionnement pour générer une forte croissance des revenus », commente dans un communiqué le CEO Patrick Lo. « La demande plus élevée que prévu pour les produits SMB nous a propulsés au-dessus de nos prévisions les plus optimistes. La marge opérationnelle non-GAAP a largement dépassé les attentes, soutenue par une combinaison plus élevée de revenus SMB et du commerce électronique à marge plus élevée, ainsi que par une baisse des frais de fret aérien. »

Pour le deuxième trimestre, Netgear table sur un chiffre d’affaires situé entre 305 millions de dollars et 320 millions de dollars.