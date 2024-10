Najar, anciennement Welii, annonce une levée de fonds de 15 millions d’euros en série A auprès de 13books Capital, Portage et Tomcat. Depuis sa création en 2021, la startup française a accompagné plus de 180 clients dans l’optimisation de leur dépenses SaaS, leur permettant de réduire jusqu’à plus du tiers de leurs factures.

« Avec cet investissement, nous élargissons les capacités de notre plateforme, en développant de nouveaux outils pour offrir un contrôle encore plus grand sur les achats et les opérations financière », déclare Vincent Coste, fondateur et CEO de Najar (photo).

En effet, au-delà des économies SaaS, Najar fait désormais évoluer son offre pour proposer à ses clients une gestion de bout en bout des achats (demande et approbation) et des processus d’approvisionnement (sélection des fournisseurs et gestion des contrats). Avec l’objectif de fournir aux directions financières un environnement centralisé et un « cockpit » pour faire les bons choix.

La levée va aussi permettre à Najar de renforcer son équipe de 75 collaborateurs et d’accélérer son internationalisation.