Les membres du Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) ont réuni six organisations actrices de la transition auprès des entreprises pour créer une formation gratuite et adaptée au plus grand nombre. Son objectif : comprendre les enjeux de l’urgence écologique pour identifier des leviers d’actions en entreprise.

Le consortium a choisi le format MOOC, le plus adapté selon lui pour permettre à chacun de se former à son rythme.

La formation en ligne, ouverte à tous, se décline en trois modules : « comprendre la crise écologique » ; « notre modèle socio-économique au cœur de la crise écologique » et « comment réinventer l’entreprise face à la crise écologique ». D’après le communiqué, « il est composé de contenus vidéos et de textes adaptés à chaque niveau de connaissance » : basique, avancé et expert.

Au programme : le point sur le dérèglement climatique et la crise de la biodiversité ainsi que sur les limites planétaires et la crise systémique, mais aussi des pistes pour traiter la crise écologique globale qui s’accélère et comment réinventer les modèles d’entreprises.

Pour commencer, c’est ici.