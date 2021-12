La start-up parisienne Milvue, spécialisée dans l’intelligence artificielle pour l’interprétation des radiographies, annonce avoir bouclé une levée en série A de 8 millions d’euros pour poursuivre sa croissance et assurer son développement international.

Créée en 2018, Milvue a développé des algorithmes de deep learning et certifié en 2020 une IA qui analyse les radiographies. Elle facilite le travail des radiologues et des cliniciens, en priorisant les images et en apportant une aide au diagnostic. Elle est déjà opérationnelle dans plusieurs établissements hospitaliers ou centres d’imagerie en France et à l’étranger

Les fonds levés vont permettre à la startup de renforcer sa R&D, de certifier ses produits sur de nouveaux marchés en Europe et dans le monde, notamment en Amérique du Nord où elle prépare son implantation en début d’année prochaine. Elle prévoit par ailleurs12 recrutements en 2022.

« Depuis 2018 nous avons vu l’IA en santé devenir une industrie très dynamique et concurrentielle », déclare Alexandre Parpaleix, radiologue et fondateur de la société dans un communiqué. « Cette opération nous permet d’accélérer l’innovation sur des projets toujours plus ambitieux, en coopération étroite avec les acteurs de terrain, professionnels de santé ou industriels ».

Les fonds de cette série A ont été levés auprès d’investisseurs européens spécialisés dans l’IA et de 58 radiologues français, ce qui témoigne de leur intérêt pour l’apport de la solution développée par Milvue.