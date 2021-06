L’éditeur spécialisé dans les outils décisionnels va vendre des obligations pour pouvoir accumuler encore plus de cryptomonnaies. L’entreprise avait initialement prévu d’emprunter 400 millions de dollars mais elle a finalement relevé le montant de l’opération à 500 millions de dollars, comme précisé dans son communiqué daté du 8 juin. Elle se fera par l’émission d’obligations senior auprès d’acheteurs institutionnels qualifiés.

Dès août 2020, Microstrategy a été la première entreprise à investir massivement dans la plus célèbre des cryptomonnaies. Elle n’a cessé depuis de renforcer sa position et détient à présent 92,079 bitcoins. Avec un cours évaluant autour de 34 000 dollars le 9 juin, le montant de sa mise dépasse les 3 milliards de dollars.

Le CEO Michael Saylor a fait de l’acquisition de cryptomonnaies une vraie orientation stratégique. Il a investi une large part de la trésorerie de l’entreprise et recourt maintenant à l’endettement pour pouvoir en acquérir encore plus. Un pari dangereux avec un actif aussi volatil.

Certes avec un prix d’acquisition moyen par bitcoin de 24 450 dollars, il est à ce stade encore largement gagnant. Mais plus Microstragy achète haut, plus le risque augmente. Sur le trimestre qui se termine en juin, l’entreprise annonce d’ailleurs des charges de dépréciations de 284,5 M$. Elles font suite à la dégringolade du cours, après le plus haut atteint à plus de 63 000 dollars en avril. Cette dépréciation représente plus que les bénéfices cumulés de la firme sur dix ans rappelle l’agence Bloomberg.

Interrogée par cette dernière, Marc Lichtenfeld, stratège en chef à l’Oxford Club, déplore que le nouvel emprunt « ne soit pas utilisé pour financer une acquisition ou la croissance de l’activité mais pour spéculer sur un actif volatil ». Mieux vaut espérer que la passion du CEO pour le bitcoin ne lui fasse oublier la finalité première de son entreprise.