La suite Microsoft 365 à moitié prix pendant un an, c’est la généreuse proposition faite par Microsoft à des utilisateurs d’une version piratée d’Office. L’information a été rapportée par le site gHacks, qui a partagé une capture d’écran du message envoyé par Microsoft à l’un des utilisateurs « éligible » à cette offre. Le message apparait sous la forme d’un bandeau en surimpression en dessous de la barre d’outils Office. On peut y lire : « Obtenez jusqu’à 50% de réduction. Pour une durée limitée, économisez jusqu’à 50 % sur un abonnement Microsoft 365 authentique ».

Le message renvoie à la page de l’offre promotionnelle qui prend soin de rappeler que « les logiciels piratés exposent votre PC à des risques » et de mentionner les pertes de données, les virus et logiciels malveillants, le vol d’identité. Pour profiter de l’offre, l’utilisateur doit se connecter à son compte Microsoft, ce qui semble être aussi un moyen pour l’éditeur de s’assurer qu’un utilisateur d’une version authentique ne détourne la page pour s’abonner ou se réabonner à moitié prix.

Difficile de savoir à partir de quelques cas rapportés le contour réel de l’offre et à combien d’utilisateurs elle a été envoyée. Le cas illustré par les captures de gHacks concernait un utilisateur d’une version autonome piratée d’Office 2019 et qui se voyait proposer sur le site US de Microsoft une remise de 50% la première année sur l’offre Microsoft 365 Family à 99,99$ ou sur la version Microsoft 365 Personal à 69,99$ par an. On peut se demander si Microsoft obtiendra de meilleurs résultats contre le piratage en utilisant la carotte plutôt que le bâton et si cela l’amenera à pousser davantage cette solution. Sans contrarier les abonnés qui paient au prix fort et n’ont pas droit à cette délicate intention.