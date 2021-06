Microsoft est la deuxième entreprise cotée américaine à avoir atteint 2.000 milliards de dollars de capitalisation rapporte Bloomberg. Ses actions ont augmenté de 1,2% à la bourse de New York mardi, une progression suffisante pour lui permettre de rejoindre Apple, qui a franchi ce cap en août 2020. Le cours a ensuite légèrement baissé à la clôture de Wall Street avant de repartir de plus belle lors des échanges après-bourse.

La firme de Redmond a gagné 19% jusqu’à présent cette année, surpassant Apple et Amazon. Les investisseurs, alléchés par les perspectives de croissance à long terme des bénéfices et des revenus, se sont précipités sur le titre. Les résultats du troisième trimestre de la société publiés fin avril ont il est vrai dépassé les attentes et démontré une forte croissance dans tous les segments d’activité.

« Microsoft a beaucoup à faire et il fait tout bien : jeux, cloud, automatisation, analyse, IA », a déclaré à Bloomberg Hilary Frisch, analyste chez Clearbridge Investments. « C’est un nom très apprécié dans le secteur technologique, et il devrait bénéficier à la fois de la réouverture de l’économie et d’un virage plus prononcé vers le cloud. » « Microsoft coche toutes les cases : l’entreprise est sur les marchés que les investisseurs privilégient, elle offre une croissance forte et durable, et reste très bien positionnée pour capitaliser sur les tendances à long terme que nous voyons dans la technologie », a déclaré de son côté Logan Purk, analyste chez Edward Jones. « Une valorisation de 2.000 milliards de dollars est justifiée, compte tenu de la façon dont la société a pivoté vers le cloud. Elle reste attrayante compte tenu de sa solide performance ».

Selon les données compilées par nos confrères, plus de 90 % des analystes recommandent d’acheter des actions Microsoft avec un objectif de prix moyen en croissance de 11% comparé au cours actuel.

Le virage imposé par Satya Nadella – qui vient d’être promu président de l’entreprise – a permis à Microsoft de dépasser toutes les attentes. Alors qu’il a fallu 33 ans à l’entreprise depuis son introduction en bourse pour atteindre son premier billion de dollars en 2019, elle a doublé sa valorisation en à peine deux ans, et ce malgré la crise sanitaire.