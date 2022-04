Dans le cadre du Pacte vert, plan européen pour une économie circulaire, la Commission européenne vient de présenter un projet de règlement sur l’écoconception qui va encadrer la production des biens et vise à mettre fin à l’ère du jetable.

« Il est temps d’en finir avec le modèle ‘‘prélever, transformer, abîmer et jeter » (…) Il faut de grands changements dans la manière dont nous produisons et consommons. Nous devons avoir des produits durables, recyclables, réparables et fabriqués dans cette optique. C’est bon pour le climat, pour les économies d’énergie, pour les consommateurs et c’est l’avenir de notre économie », résume Frans Timmermans, vice-président de la Commission chargé du Pacte vert.

En matière d’écoconception, des exigences européennes existent d’ores et déjà pour ce qui est des ordinateurs et serveurs mais ce n’est pas encore le cas pour les smartphones, par exemple. Jusqu’ici, la directive de 2009 – qui sera remplacée par ce nouveau règlement – ne les concernait pas. Cela va changer d’ici la fin 2022.

La Commission européenne a également listé les équipements réseau et les capteurs industriels parmi la vingtaine d’autres catégories de produits susceptibles d’être inclus dans ses travaux de 2022-2024.

Tous les produits réglementés disposeront alors de passeports numériques pour faciliter la réparation et le recyclage des produits mais aussi pour un meilleur suivi des substances « préoccupantes » tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

L’UE rappelle que « rien qu’en 2021, les exigences d’écoconception en vigueur ont permis aux consommateurs d’économiser 120 milliards d’euros. Ces règles ont également entraîné une baisse de 10% de la consommation annuelle d’énergie pour les produits concernés ».