De toute évidence, le marché des fusions-acquisitions dans le domaine des technologies de l’information connaît une période faste. Au point de susciter l’émergence d’un nouvel entrant : la banque d’affaires spécialisée Longchamp Partners. Celle-ci a été lancée en avril 2021 à l’initiative de Mickaël Fitoussi, l’ex-directeur associé en charge des secteurs IT & digital du spécialiste dans le conseil en cessions, acquisitions et transmissions d’entreprises In Extenso Finance & Transmission. Longchamp Partners apporte ainsi une touche de renouvellement sur un marché largement dominé jusqu’à présent par quatre acteurs historiques principaux : Apm, In Extenso Finance, Crescendo finance et Cambon Partners.

« Je crois beaucoup à la spécialisation sectorielle », justifie-t-il. Après dix ans passés au sein d’un cabinet généraliste, j’aspirais à être à la fois indépendant, spécialisé et renouer avec une équipe plus agile ». D’où la création de Longchamp Partners qui se positionne comme une banque d’affaires indépendante spécialisée le secteur des technologies de l’information et du numérique.

Son métier : nouer des contacts avec les entrepreneurs du secteur pour les accompagner le moment venu et selon les cas dans leur processus soit de cession, soit d’ouverture du capital. « Le monde des entreprises de services numériques et des éditeurs de logiciels se consolide et se financiarise depuis quelques années, commente Mickaël Fitoussi. Les entreprises du secteur n’on jamais compté autant de fonds d’investissement à leur capital, y compris de fonds étrangers ».

De fait, le secteur est en pleine effervescence. Au cours des 24 derniers mois, Le fondateur de Longchamp Partners a comptabilisé pas moins de 240 opérations de fusions et acquisitions impliquant des éditeurs de logiciels français et une soixantaine d’opérations impliquant des entreprises de services numériques depuis janvier 2021.

Fort d’une équipe de quatre personnes, Longchamp Partners a mené à terme cinq opérations depuis sa création. Dernière en date : la recomposition du capital de TBS Group, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises du secteur des médias dans leur digitalisation. La banque d’affaires est aussi à l’origine du rapprochement récent d’Antibia et de DL Software.