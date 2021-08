L’ESN auvergnate renforce sa présence en région parisienne avec l’acquisition de Logiway, une PME de 12 collaborateurs, dirigée par Robert Cohen et Stéphane Casale, dont le chiffre d’affaires est d’un million d’euros.

Créée en 2005 et basée à Clermont-Ferrand, Lojelis s’est établie dans d’autres villes françaises (Amiens, Aix-en-Provence, Biarritz, Lille, Lyon, Paris (Sèvres)) mais aussi en Suisse et aux Etats-Unis (New York et Greenville) au travers de 10 agences.

Historiquement intégrateur de progiciels de gestion Oracle, Lojelis a développé des activités de conseil et édition de solutions pour la chaîne logistique et la finance. Le cabinet de conseil en services technologiques revendique aujourd’hui une centaine de consultant.e.s et un chiffre d’affaires d’environ douze millions d’euros. Selon son directeur commercial, François Tavernier, « cette acquisition (de Logiway) nous apporte des référencements supplémentaires dans le monde du transport, de la logistique et de l’assurance-banque sur Paris. »

Installée à Clichy et fondée en 1996, Logiway compte parmi ses clients Scor, le Crédit du Nord, Europ Assistance, Mutuaide, STVA ou encore Loomis.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.