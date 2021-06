L’essor du géant chinois du commerce en ligne à l’aéroport de Liège prête à controverse. La filiale logistique d’Alibaba, Cainiao, entend se déployer sur 220.000 mètres carrés (38 hectares), investir 100 millions d’euros et y installer son plus gros hub européen.

Le ministre de la justice belge, Vincent Van Quickenborne, ainsi que les services de renseignement du pays y voient un risque pour la sûreté de l’Etat. Ils estiment que la Chine pourrait tenter d’utiliser des dossiers économiques pour exercer une pression politique.

Par ailleurs, un collectif de citoyens déplore l’absence d’étude d’incidence globale pour quantifier les nuisances sonores et environnementales. Vendredi dernier, dans le cadre de sa campagne de protestation pour exiger le moratoire de l’expansion, le groupe « Stop Alibaba & co » a rejoint une masse critique de cyclistes. Un peu plus de 200 personnes étaient présentes.

Pour le collectif « Stop Alibaba & co », tout miser sur la logistique à Liège est une grave erreur : « Le cybercommerce concurrence de façon déloyale l’activité locale. Il s’agit par ailleurs d’emplois très facilement délocalisables ». Il cite l’exemple du groupe de logistique FedEx-TNT ayant annoncé en début d’année son intention de licencier 671 salarié.e.s de son site de Liège Airport pour s’installer à Paris.