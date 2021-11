Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la balance de l’emploi dans le numérique pèse nettement en faveur des salarié.e.s. Leur fiche de paie affiche une hausse de 10,6% en moyenne en 2021 et cette tendance devrait se poursuivre en 2022 selon l’étude menée par le cabinet spécialiste en recrutement IT Aravati, sur la base de 6.000 candidat.e.s.

Les professionnel.le.s du e-commerce figurent parmi les mieux loti.e.s (+14%), mais aussi les spécialistes (analystes, ingénieur.e.s) des données (+11%) de la gestion de produits et services (+9%) et de l’expérience clients UX/UI (+7%).

Sont également favorisés les métiers « hybrides » d’interface entre équipes techniques, marketing et clients et ceux du marketing digital.

« Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité ou leur taille, se disputent les mêmes profils », commente Hymane Ben Aoun, fondatrice du cabinet Aravati et directrice générale de TeamInside Group.

A l’occasion d’un changement de poste ou d’entreprise, les candidat.e.s du secteur IT négocient des hausses de salaire de 13% en moyenne. Ils et elles sont plus exigeant.e.s vis-à-vis de leurs employeurs et favorisent ceux s’engageant en faveur de la protection de l’environnement et de la justice sociale. Outre le salaire, ils recherchent également une meilleure qualité de vie.

Aravati anticipe que les talents les plus recherchés en 2022 seront des personnes ayant des compétences DevOps et cloud, des responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) et/ou de la gestion des risques et de la conformité.