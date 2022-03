L’offre d’informatique as a service GreenLake continue de s’enrichir fortement. HPE a dévoilé une douzaine de nouveaux services cloud supplémentaires dans les domaines de la mise en réseau, des services de données, du calcul haute performance et de la gestion des opérations de calcul. Les services « network as a service » ou NaaS sont à l’honneur cette année avec 8 nouvelles offres GreenLake Aruba répondant à des cas d’usage comme le sans-fil intérieur ou extérieur, l’accès filaire ou l’agrégation, ou encore le « SD-Branch » pour les succursales.

« Les huit nouveaux services simplifient le processus d’acquisition et de déploiement de NaaS et permettent aux clients d’aligner les dépenses réseau sur les besoins d’utilisation, tout en veillant à ce que le réseau soit toujours prêt à soutenir les objectifs commerciaux », fait valoir HPE dans un communiqué.

Avec l’adoption croissante de la consommation IT à la demande, le géant informatique s’attend à demande rapide pour ces services, ouvrant de « grandes opportunités » aux partenaires de stimuler la croissance des services avec la plateforme Aruba.

« Les nouveaux services sont optimisés pour les partenaires de distribution qui cherchent à satisfaire la demande croissante des clients pour le NaaS, afin d’opérer dans un modèle de revente ou de fournisseur de services gérés », précise le fournisseur. Les partenaires seront d’autant plus incontournables que la mise en œuvre de ces services nécessite d’aller déployer le réseau sur les sites et dans les locaux du client. Mais ils pourront aussi faire jouer leurs compétences pour s’engager sur des niveaux de service ou en proposant des services d’intégration.

HPE insiste aussi sur l’intégration d’Aruba Central, la console de gestion de services réseaux dans le cloud d’Aruba, au sein de la console GreenLake. Cela signifie que « désormais, plus de 120 000 clients réseau Aruba avec près de 2 millions d’appareils à gérer peuvent utiliser la plate-forme HPE GreenLake pour commander des services à la demande et gérer leurs actifs ». HPE voit dans cette gestion globale et unifiée des produits et services un solide argument pour se différencier sur le NaaS de concurrents comme Cisco.

Les 8 nouvelles offres NaaS Aruba seront disponibles en avril, portant le total de services de la plateforme GreenLake à plus d’une cinquantaine. La profondeur de son catalogue a permis à HPE d’enregistrer un chiffre d’affaires annuel récurrent de 798 millions de dollars au premier trimestre et d’augmenter ses commandes as-a-service de 136 % d’une année sur l’autre.