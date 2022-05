Le marché du PC quitte pour de bon ses sommets. Au premier trimestre, les livraisons en Europe de l’Ouest ont décliné de 3% sur un an pour s’établir à 15,8 millions d’unités selon Canalys. Les goulets d’étranglement de l’offre, la menace de récession et les tensions géopolitiques ont mis à mal la croissance dès le début de 2022. C’est le premier trimestre négatif depuis le T1 2020.

Selon Canalys, le marché de l’Europe de l’ouest montre toutefois sa résilience avec des niveaux d’expéditions qui restent supérieurs à ceux d’avant Covid. Les PC commerciaux assurent un soutien et représentent près de 60% des appareils livrés. « Les délais plus longs et la hausse des coûts des composants obligent les employeurs à planifier et à budgétiser en conséquence pour sécuriser les appareils pour les bureaux de plus en plus peuplés ainsi que pour les travailleurs hybrides », souligne Trang Pham, analyste chez Canalys.

Au niveau des acteurs, Lenovo et HP continuent de dominer. Avec respectivement 26% et 24% de parts de marché, ils assurent à eux deux la moitié des expéditions. Dell se place en troisième position avec 14%. Les trois leaders voient néanmoins leurs parts de marché reculer de respectivement 2%, 4% et 7%. Ce qui profite à Apple, en croissance de 15%, et qui consolide sa quatrième place avec 11% de parts de marché.

Canalys observe qu’HP a compensé la baisse des volumes de Chromebooks par la hausse des livraisons de PC à forte valeur (modèles de jeux, premium et stations de travail). Lenovo résiste bien au marasme dans la région EMEA, sa deuxième région avec la plus forte croissance derrière la Chine.

Pour la suite de 2022, Canalys s’attend à ce que la dégradation du contexte économique fasse fléchir la demande des consommateurs. « Il y a cependant un côté positif, car la reprise des opérations commerciales, tant parmi les PME que les grandes entreprises, devrait maintenir la demande à long terme de PC saine et forte », indique le cabinet d’études.