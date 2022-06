Context actualise ses prévisions de ventes d’ordinateurs portables par les revendeurs européens et elles vont plutôt dans le bon sens. Le cabinet d’études constate que la demande sur ce segment, en particulier de la part des entreprises, continue de stimuler le marché du PC dans son ensemble. Les ventes pourraient ainsi repartir à la hausse au second semestre.

Les problèmes d’approvisionnement et l’inflation sont en effet deux freins qui pourraient se résorber progressivement. La disponibilité des produits s’est déjà améliorée depuis un an avec 7 à 9 semaines de stock chez les distributeurs européens. En tenant compte de ces facteurs, Context a élaboré deux scénarios alternatifs pour la fin 2022 et le début d’année prochaine.

Dans son scénario pessimiste, le cabinet d’études voit l’offre s’améliorer mais avec une décorrélation qui persiste entre les stocks et les références recherchées par les clients. Ce scénario repose aussi sur une demande de postes de travail qui reste faible et sur un niveau d’inflation qui pèse sur la demande des entreprises et plus encore sur celle des consommateurs. Context voit alors la croissance des Notebooks passer de -21,7% au T2 2022 à -1% au T3 puis revenir à de faibles valeurs positives au T4 2022 et au T1 2023.

Dans le scénario optimiste, l’offre et la demande s’améliorent, favorisées par des baisses de prix, la vente de stocks excédentaires et un moindre impact des facteurs économiques comme l’inflation. Dans cette situation, les ventes d’unités pourraient passer de -7,1% au T2 à 10,9% au T3 2022. Elles se stabiliseraient ensuite au T4 et commenceraient à s’essouffler début 2023.

Ajoutons que dans les deux scénarios, Context s’attend à une croissance négative pour les ordinateurs de bureau aux 2e et 3e trimestres. Seul le scénario optimiste prévoit un retour à la croissance pour les deux trimestres suivants.