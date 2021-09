Après un bond de 9,5% en 2021 lié aux efforts d’adaptation à la pandémie mondiale, les dépenses informatiques mondiales des gouvernements devraient encore progresser de 6,5% en 2022 pour atteindre le montant record de 557,3 milliards de dollars estime le Gartner.

« Les gouvernements continueront d’accélérer leurs investissements dans les technologies numériques pour répondre et s’adapter à l’évolution continue des incertitudes de santé publique dues à la pandémie de Covid-19 », explique Irma Fabular, la vice-présidente de la recherche du cabinet d’études. « Les perturbations causées par la pandémie ont aussi renforcé le lien et le caractère inséparable des politiques publiques et de la technologie ».

Plus de deux tiers des investissements (64%) seront consacrés aux services (203 milliards $) et aux logiciels (151 milliards $) qui afficheront aussi les plus fortes progressions annuelles avec respectivement 8,4% et 12%. Viendront ensuite les centres de données (+4,3%) et les services internes (+2,7%). Deux segments seront en revanche en régression, les services télécoms (-0,8%) et les terminaux (-1,6%). Même si les raisons ne sont détaillées, probablement pour ces derniers en raison des pénuries et des pressions tarifaires.

La modernisation des systèmes d’information et la transformation numérique des entités gouvernementales resteront en tête des priorités, aidées par les différents plans de relance et tirées par les demandes sans précédent du public. « Les gouvernements repensent leurs stratégies de cloud pour accélérer la modernisation informatique, améliorer l’efficacité et accroitre la sécurité des données », souligne l’analyste du Gartner. Le cabinet d’études estime que d’ici 2025, plus de la moitié des agences gouvernementales devraient avoir modernisé leurs applications critiques pour plus de résilience et d’agilité.

Un autre pilier de cette transformation est l’identité numérique des citoyens. « Pour augmenter les chances d’une plus grande adoption de l’identité numérique, les gouvernements doivent traiter la confidentialité, la sécurité et la commodité d’usage comme des facteurs de succès essentiels », préconise encore le Gartner. Une urgence tant la répétition des affaires de cybersécurité peut renforcer la défiance des usagers et citoyens.

Table 1. Government IT Spending Forecast by Segment, 2021-2022, Worldwide (Millions of U.S. Dollars)

2021 2021 2022 2022 IT Services 188 10.9% 203,9 8.4% Software 135,6 14.9% 151,8 12.0% Telecom Services 61,4 1.4% 60,9 -0.8% Internal Services 64,2 0.3% 65,9 2.7% Devices 41 17.6% 40,3 -1.6% Data Center 32,7 6.5% 34,1 4.3% Total 523,2 9.5% 557,3 6.5%

Source: Gartner (August 2021)