L’éditeur français Defants, spécialisé dans l’investigation numérique, vient d’être nommée par Gartner Cool Vendor 2023 dans la catégorie des centres d’opérations de sécurité modernes (modern SOC). Gartner accorde le label Cool vendor à des entreprises qui ont développé des technologies ou des services « innovants, impactants ou intrigants » dans leur domaine. Il n’y a pas d’acte de candidature de la part des entreprises nommées.

Créée en août 2021, l’entreprise propose une plateforme SaaS qui automatise l’ensemble des processus et outils nécessaires aux investigateurs lors d’une cyberattaque. Sa plateforme s’adresse notamment aux sociétés de services offrant des prestations de réponse à incident.

Defants est à l’origine d’une technologie dite d’investigation sémantique qui permet de visualiser le scénario des attaques sous forme de graphe et d’y répondre de manière collaborative. « Une technologie facile à utiliser qui permet de traiter davantage d’incidents, plus rapidement et avec de meilleurs résultats que les techniques traditionnelles », estime François Khourbiga, PDG et cofondateur de l’entreprise (photo). Et d’expliquer que Defants contribue à rendre l’investigation numérique accessible à des profils plus juniors, contribuant à atténuer la problématique du manque de ressources.

L’entreprise, qui sort d’une période d’incubation de douze mois dans le cadre de l’initiative Cyber Booster à Rennes, a pu valider sa technologie auprès d’entreprises telles que Naval Group – qui l’a testée – et Capgemini – qui l’utilise en production.

L’entreprise a levé 2 M€ en mars dernier auprès d’un pool d’investisseurs menés par Auriga Cyber Ventures et Breizh Up pour accélérer son activité commerciale. Proche d’HarfangLab et de Glimps, qui utilisent sa plateforme et l’intègrent dans leur écosystème, Defants revendique déjà plusieurs centaines de milliers d’euros de chiffre d’affaires (réalisé auprès de plusieurs clients et partenaires) et un effectif d’une vingtaine de personnes.