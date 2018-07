Voilà qui n’est pas bon pour les grands équipementiers réseaux comme Cisco. Amazon Web Services a annoncé vendredi qu’elle allait se lancer dans l’activité réseaux et commercialiser ses propres commutateurs, proposés aux entreprises à un prix très compétitifs, un marché estimé à 14 milliards de dollars. C’est ce qu’a indiqué au site d’informations spécialisées The Information une personne au fait de ce projet ainsi qu’une autre personne « briefée au sujet de ce projet ». Selon ces sources, le prix d’un commutateur « boîte blanche », doté d’un logiciel open source, serait de 70% à 80% moins cher qu’un switch comparable chez Cisco. The Information précise que le lancement de ces commutateurs pourrait intervenir d’ici 18 mois.

Amazon utilise actuellement de tels équipements pour ses besoins propres. Ils sont fournis par le Canadien Elastica, le Taïwanais Edgecore Networks et l’Allemand Delta Networks, mais d’autres fabricants pourraient s’ajouter à cette liste.

On comprend l’intérêt de la firme de Seattle de se lancer sur ce marché qui pourrait encore renforcer la domination d’AWS dans le cloud public. Toutefois, on peut se demander quelle sera la réaction des clients qui préfèrent souvent s’appuyer sur plusieurs plateformes cloud.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle a fait plonger le titre Cisco vendredi soir, mais aussi ceux de Juniper Networks et d’Arista. Tous sont toutefois repartis à la hausse ce lundi. « Seul Cisco offre un portefeuille réseau intuitif de bout en bout qui offre des garanties, la meilleure sécurité de marché, une automatisation basée sur des stratégies ainsi que la segmentation », a répondu une porte-parole de l’équipementier à nos confrères qui l’interrogeaient. « Nous désirons conserver notre avance sur le marché en matière d’innovation et aider nos clients à simplifier et à gérer leur réseau. » Quant à Arista et à Juniper Networks, ils ont refusé de s’exprimer sur le sujet.