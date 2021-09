Une étude révèle la très forte préoccupation des jeunes concernant l’inaction climatique. Menée auprès de 10.000 jeunes âgé.e.s entre 16 et 25 ans, dans une dizaine de pays représentatifs de la diversité du monde*, elle révèle que 60% d’entre eux sont « très », voire « extrêmement » inquiets du changement climatique et du manque d’action de leurs représentants politiques. 75% perçoivent le futur comme « effrayant ». 83% estiment que l’« on a échoué à prendre soin de la planète ». Plus de la moitié (56%) considère « l’humanité condamnée ».

Là où les catastrophes climatiques sont les plus visibles et la population la plus vulnérable, le niveau d’anxiété des jeunes atteint des pics. Ainsi, aux Philippines, 92% des jeunes envisagent le futur comme effrayant tandis que ce pourcentage s’abaisse à 56% en Finlande.

64% des jeunes de tous pays confondus estiment que leurs gouvernements « mentent concernant l’impact de leurs actions » dans le domaine climatique et 60% qu’ils « ignorent leur détresse ».

En France, plus de la moitié des jeunes (55%) se sent abandonnée par son gouvernement. Seuls 26% des personnes interrogées estiment que les actions menées sont suffisantes pour éviter la catastrophe.

C’est au Brésil qu’est recensé le maximum de réponses négatives : 78% des jeunes interrogés pensent que Jair Bolsonaro « ment sur ses actions ». Au contraire, la Finlande est le pays où ils se sentent le moins abandonnés par leur gouvernement (47%).

D’après les chercheurs, « les résultats montrent que la détresse est plus grande quand les personnes pensent que la réponse du gouvernement n’est pas adéquate […]. Cela va inévitablement avoir des conséquences sur la santé mentale des enfants et des jeunes ».

S’agit-il d’un problème mondial de santé publique ? A confirmer. L’enquête est en cours d’évaluation par des pairs de la revue scientifique Lancet Planetary Health.

Méthodologie de l’étude :

Cette enquête, « la plus vaste sur l’éco-anxiété », a été menée auprès d’un échantillon représentatif de 10.000 personnes âgées de 16 à 25 ans. Elle a été financée par l’ONG Avaaz et couvre une dizaine de pays dans le monde tels que la France, les États-Unis, le Brésil, la Finlande, les Philippines, le Nigéria, l’Inde et le Royaume Uni.