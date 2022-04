Les 14, 15 et 16 avril se tiendra au Palais des festivals de Cannes la première édition d’un nouvel événement d’envergure mondiale consacré à l’intelligence artificielle : le World AI Cannes Festival.

Organisé conjointement par Corp Agency (organisateur du salon Big Data-AI Paris), le Palais des festivals de Cannes, l’Institut EuropIA, la mairie de Cannes et le département des Alpes-Maritimes, l’événement ambitionne de faire découvrir aux décideurs et aux leaders d’opinion les technologies, les services, les usages associés à l’intelligence artificielle, les entreprises et des experts qui les promeuvent, et comment l’IA répond aux problématiques métier des professionnels.

Les organisateurs visent une audience de 10.000 visiteurs professionnels, dont un tiers de professionnels de l’IT. La moitié du visitorat devrait être d’origine étrangère avec quelque 80 pays représentés. Environ 250 conférences, ateliers et prises de parole sont programmés au cours de l’événement impliquant quelque 300 intervenants.

À fin mars, plus de 150 exposants avaient déjà réservé leur stand, parmi lesquels des éditeurs et des startups de l’intelligence artificielle tels que ActiveEon, Datavaloris, Haapie, Kaisens Data, NamR, Saagie, mais également des intégrateurs et des ESN, tels que Atos ou Inetum, Crayon et enfin quelques-uns des plus grands acteurs de la tech mondiale : IBM, HPE, Meta, Microsoft, nVidia ou SAP…

L’événement mobilisera une surface de plus de 9 000 m2. Le budget de cette première édition avoisine le million et demi d’euro. Le titcket d’entrée pour les exposants est fixé à 3.500 € pour un stand de 6 m2. Les packs sponsor démarrent à 20 K€.

Au détour des nombreuses conférences au programme, il sera question d’IA et d’économie connectée, de futur de l’IA, d’IA responsable, d’IA au service de l’inclusion, des meilleures pratiques en matière d’IA conversationnelle, d’éthique de l’IA, etc.