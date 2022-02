Le marché immobilier flambe de nouveau aux États-Unis. Selon un rapport de Zillow, l’un des plus grands sites de transactions immobilières, 146 nouvelles localités ont rejoint le club des villes ou quartiers résidentiels dont la valeur des maisons est d’au moins 1 million de dollars. C’est le plus grand nombre enregistré en une année portant le total à 481 localités.

Dans le classement des métropoles, San Francisco et New-York se détache avec chacune 76 quartiers à plus de 1 millions de dollars. Los Angeles occupe la troisième place avec 57 quartiers, suivi de San José avec 22 quartiers. Selon Zillow ce classement brise le mythe selon lequel les habitants ont déserté la Californie et les villes de la cote Est avec la pandémie.

La Silicon Valley occupe une place à part avec une proportion record de 85% de ses quartiers à 1 million de dollar. Elle dépasse même la région de San Francisco (79%) pourtant en tête du classement des métropoles. La palme de la valeur la plus élevée dans la zone revient au quartier de Cambrian Park dans le sud de San José où la valeur moyenne des maisons atteignait 1,9 millions de dollars fin 2021.

Comme ailleurs la pandémie et le télétravail ont conduit les acheteurs à s’éloigner de leur lieu de travail pour chercher plus grand, favorisant la contagion des prix. Cela profite aussi à de nouveaux états comme l’Idaho, le Montana et le Tennessee qui pour la première fois ont des villes où le prix des maisons dépasse le million de dollars.

Selon Zillow la hausse est alimentée par une demande massive depuis 2020 et une offre faible qui ont fait monter en flèche la valeur des maisons, même dans des endroits où les prix étaient déjà très élevés. Le prix moyen des maisons aux États-Unis a ainsi grimpé de 19,6% sur un an pour s’établir à 325 000 dollars en janvier 2022.