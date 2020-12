L’opérateur luxembourgeois de datacenters Tier IV franchit une nouvelle étape dans sa conquête du marché français. Commercialement actif en France depuis une dizaine d’année mais implanté sur le territoire depuis seulement quatre ans via des ressources locales, EBRC a récemment renforcé son dispositif en recrutant Jean-Bernard Yata, un expert en cybersécurité et en protection des données basé à Strasbourg, passé par Disques & Silices, RBS, ACESI et, dernièrement, par la DSI du groupe FM Logistic.

Nommé en mai dernier consultant sénior en cybersécurité et en continuité d’activité, il vient d’être promu référent de l’activité risque & conseil d’EBRC pour la France (country leader risk & business advisory). À ce poste, il est chargé de poursuivre le développement de l’opérateur de datacenters dans le Nord et le Grand-Est de la France, son aire d’influence actuelle, et d’étendre progressivement son rayonnement aux autres grandes régions de France. Jean-Bernard Yata se voit ainsi attribuer une part du mérite de l’accélération de 300% de l’activité d’EBRC constaté cette année en France.

Au-delà de l’expertise technique de ce dernier et de sa connaissance du marché, EBRC a également bénéficié du contexte sanitaire qui a incité de nombreux clients à se préoccuper plus activement de la résilience de leur système d’information. Exploitant de datacenters Tier IV, le plus haut niveau de sécurité et de tolérance aux pannes, EBRC est multi-certifié – il est notamment ISO 27001 et ISO 22301 – et a développé à ce titre une expertise pointue en cybersécurité, continuité d’activité et pilotage de risque. C’est cette expertise et cette culture de la certification que la société promeut en France sous forme de prestation de conseil auprès d’une clientèle constituée pour une bonne part d’entreprises de services numériques de taille intermédiaire et de fournisseurs de services cloud, détaille Philippe Dann, patron de l’activité conseil du groupe (head of risk & business advisory).

Contrôlé par l’Etat du Luxembourg, EBRC réalise 80 M€ de chiffre d’affaires en propre avec un effectif de 330 personnes, dont 5 localisées en France. EBRC détient également les deux-tiers du capital de la société de services Digora. EBRC compte une grosse vingtaine de clients en France sur un total d’environ 400 répartis dans toute l’Europe (avec une dominante dans les pays francophone). Si l’activité conseil constitue son fer de lance en France, son cœur de métier repose sur ses activités d’hébergement de données sensibles et de services managés.