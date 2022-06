L’agence SII Ouest qui compte déjà 600 collaborateurs veut en recruter 210 nouveaux pour l’exercice 2022. L’ESN recherche des candidats pour accompagner ses clients sur des activités d’ingénierie et de conseil en technologie dans les métiers du développement logiciel, de l’infrastructure, des systèmes & réseaux et de la sécurité. Seront proposés 100 postes à Rennes, 40 postes à Brest, 35 postes au Mans, 20 postes à Lannion et 15 postes à Caen.

Face aux difficultés de recrutement, SII met l’accent sur la qualité de vie au travail et rappelle l’obtention par le groupe, pour la cinquième année consécutive, du label Great Place To Work. Il était à la première place l’an dernier pour les entreprises « de plus de 2500 salariés » et troisième dans le classement 2022.

« Nous mettons un point d’honneur au « Travailler & Vivre Ensemble » pour mobiliser et engager nos équipes dans le projet de l’Agence », déclare Nicolas Bourgeois directeur d’Agence Ouest. « Nous sommes attentifs à l’intérêt des missions, à l’évolution professionnelle et au bien être de chacun. »

L’ESN, qui est Partenaire du Breizcamp, annonce que ses équipes seront présentes lors des trois jours de conférence technique à Rennes du 29 juin au 1er juillet. L’occasion pour ceux qui projettent de postuler de découvrir les métiers et les projets de l’agence.