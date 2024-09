Almavia CX, une ESN qui guide la transformation digitale des entreprises sur toute la chaine de valeur de l’Expérience Client, accompagne le Figaro dans la définition de la stratégie de refonte de sa relation client omnicanale avec l’ensemble de ses clients et abonnés : abonnés papiers, abonnés numériques, clients des visites culturelles et voyageurs.

Un projet d’envergure

Dans un contexte d’évolution constante des attentes et des comportements de ses lecteurs, Le Figaro a entrepris un plan ambitieux d’accélération digitale. Ce dernier vise à faire évoluer ses processus et son système d’information digital pour répondre aux nouvelles exigences en matière d’expérience clients.

Plus globalement, il s’agit d’obtenir une vision à 360° des clients sur l’ensemble des canaux et de leur proposer une expérience omnicanale fluide et sans couture tout au long de leur parcours. Cela permettra de maximiser la productivité et la performance des équipes service client et de piloter l’expérience client grâce à la donnée.

Une forte implication des équipes d’Almavia CX

Le cabinet de conseil d’Almavia CX a proposé une stratégie, une organisation et des processus cibles avec une trajectoire pluriannuelle afin d’accompagner Le Figaro dans son projet. Aussi, une macroarchitecture applicative a été recommandée pour adresser les problématiques de service client et de relation client omnicanale. Ainsi qu’un un cahier des charges décrivant les exigences fonctionnelles et techniques pour la nouvelle plateforme à paramétrer et à déployer.