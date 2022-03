Le documentaire L’Empire du Silence, de Thierry Michel, sort aujourd’hui en salles. Il rappelle notamment les conditions d’extraction en République démocratique du Congo des minerais précieux (cobalt, coltan…) utilisés pour la fabrication des semi-conducteurs et autres composants électroniques. Il explique comment il est possible qu’un pays aux ressources exceptionnelles et stratégiques soit l’un des plus pauvres au monde.

De quoi tenter de réveiller une fois de plus une communauté internationale bien silencieuse, s’agissant d’une vérité plus que dérangeante pour le secteur IT. Aucun détenteur ou détentrice de smartphone ou d’ordinateur portable ne veut avoir de morts sur la conscience. Il est tellement plus simple de détourner le regard.